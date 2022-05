Grundschulen in Ottweiler : Projekt Bienenweide will Kinder für die Natur gewinnen

Ottweiler Kinder der Klassenstufen 3 der beiden Grundschulen Lehbesch und Neumünster haben das Angebot genutzt, gemeinsam mit ihren Lehrerinnen mehr über die Natur zu erfahren, teilt Stadt-Pressesprecher Ralf Hoffmann mit.

Aktuell legten sie mit Klaus Nehren vom Obst- und Gartenbauverein Ziegelhütte eine Bienenweide an. Vorsitzender Klaus Nehren freute sich: „Die Kinder sind mit Begeisterung dabei.“ Das Werkzeug und das Zubehör lagen an der Grundschule Neumünster schon bereit. Das Erdreich war vorbereitet. Die Einsaat für die Bienenweide begann, und die Kinder fanden Spaß daran. Es war einiges zu beachten. Das Saatgut musste zunächst gemischt werden. Schließlich war es gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen und anzudrücken. Gießkannen standen bereit. „Denn ohne reichlich Wasser wird es keine Blüte geben“, erklärte Klaus Nehren. Auf die Hintergründe und Zusammenhänge der Aktion ging er schließlich im Detail ein, auf die Naturkreisläufe, die Bedeutung von Bienen und Insekten und auf Vieles mehr.

Ehrenamtlich engagierte Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Ottweiler-Ziegelhütte sowie des Bienenzuchtvereins und andere ermöglichten die Teilhabe an Mitmachangeboten. Der Auftakt für das Schulprojekt mit dem Titel: „Von der Blüte zur Bestäubung zur Frucht zum Produkt“ fand bereits in der Grundschule Neumünster sowie dann in der Grundschule Lehbesch statt.

Projektleiter Klaus Nehren informierte vor einiger Zeit in den Schulen über die naturkundlichen Lernstunden. In beiden Grundschulen haben die Kinder die Lernbroschüre „Bienen und die Honigforscher“ mit dem Begleitheft „Mein kunterbuntes Bienenmalbuch“ erhalten. Diese Nutzung der Druckschriften geht mit der Vermittlung weiterer Grundlagen im Sachkundeunterricht einher. Im nächsten Schritt wurden die Schüler von Mitgliedern des Bienenzuchtvereins Ottweiler anhand von Filmen und Anschauungsmaterial informiert. Ein Schulausflug führte die Kinder zur Obstplantage Scherschel nach Breitenbach. Dort ging es um die Rolle von Insekten und Bienen in der Natur und in der Blüte. Nach einem Frühstück traten die Schüler mit einer Lupendose zur Insektenjagd an. Die Insekten durften sie in Ruhe beobachten und im Anschluss wieder freilassen. Im Umfeld der jeweiligen Grundschule sollte ein weiterer Grundstein gelegt werden, um die Kinder für die heimische Natur zu begeistern. Sie übernahmen auch die Verantwortung für Blumenwiesen. Das war nun der Fall.