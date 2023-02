Überquerung der B420 : „Gefahr, die dort besteht, ist schon enorm“ - Eltern beklagen sich über Schulweg in Fürth

„Gefahr, die dort besteht, ist schon enorm“ - Eltern beklagen sich über Schulweg in Fürth

Fürth Ein Hinweisschild wäre schon mal ein Anfang: Eltern fordern, dass die Gefahrenstelle an der viel befahrenen B 420 in Fürth entschärft wird.

Seit es in Fürth keine Grundschule mehr gibt, müssen die Kinder aus Fürth jeden Tag mit dem Bus zur Grundschule Lehbesch nach Ottweiler fahren. Die Bushaltestelle befindet sich an der viel befahrenen Bundesstraße 420, wenige Meter oberhalb der Einmündung der Weiherstraße. Einen Fußgängerüberweg gibt es dort nicht, geschweige denn eine Fußgängerampel. Für die Eltern ist das ein unhaltbarer Zustand.

Überquerung der B420 für alle gefährlich

Zwar gibt es 50 Meter von der Haltestelle entfernt eine Querungshilfe, „aber die bringt gar nichts“, betont Julia Burghardt, deren siebenjährige Tochter Mia die zweite Klasse der Grundschule Lehbesch besucht. Sie wohnt mit ihrer Familie im Wohngebiet Butterpfad auf der anderen Seite der B 420 und braucht deshalb die Straße nicht zu überqueren, wenn sie mit ihrer Tochter zur Haltestelle will. „Aber viele Kinder aus unserem Wohngebiet besuchen ja auch den Spielplatz auf dem Freizeitgelände in der Weiherstraße“, erzählt sie, „und dazu müssen sie auch über die B 420 hinweg“. Auch Erwachsene aus der Siedlung, die zu Fuß in den Ort wollen, müssten die Straße überqueren, sagt sie, und auch für die sei das gefährlich.