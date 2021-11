Bauernhaus-Wettbewerb 2021 : Das schönste saarländische Bauernhaus steht in Mainzweiler

Das schönste saarländische Bauernhaus steht in Mainzweiler

das preisgekrönte Bauernhaus in Mainzweiler Foto: Juan Manuel Wagner Foto: Juan Manuel Wagner

Mainzweiler Stilgerecht sanierte Bauernhäuser standen wieder im Fokus des Wettbewerbs „Saarländische Bauernhäuser – Zeugnisse unserer Heimat“. Im Wettbewerb 2021 ist das Rennen um das schönste Bauernhaus entschieden: Nach zweitägiger Bereisung und Begutachtung von insgesamt elf Häusern ging der erste Preis an Familie Teupel für ihr Bauernhaus aus dem Jahr 1820 in Ottweiler-Mainzweiler.

Platz zwei belegt das Haus von Birgit Trautmann und Lutz Goldammer in Nohfelden-Bosen. Mit dem dritten Preis wurde das Bauernhaus von Silke Houy-Foltan und Joachim Foltan in Merzig-Mechern ausgezeichnet.

Weiterhin vergab die Jury Anerkennungspreise für die Bauernhäuser in Blieskastel-Breitfurt (Eigentümer: Carola Becker und Frank Siegmund), in Wallerfangen-Leidingen (Eigentümerin: Petra Johannes) und in Beckingen-Erbringen (Eigentümerin: Monika Lambert-Debong).