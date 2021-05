Posti Ingo in Ottweiler : Wenn der Postmann draußen bleiben muss

Ottweiler Gemeinsam lesen geht derzeit nicht. Die Buch-Präsente brachte Posti-Ingo den Ottweiler Grundschülern trotzdem vorbei.

Nämliches Fahrzeug wie auch sein uniformierter Fahrer sind hier bekannt wie zwei bunte Hunde. Normaler Weise schaut Ingo Jaudt alias Posti-Ingo ehrenamtlich mehrmals im Jahr in Neumünster sowie in weiteren Grundschulen in St. Wendel und Namborn vorbei, um eine Lanze fürs Lesen und Schreiben zu brechen (wir berichteten mehrfach). Doch was ist derzeit schon normal. „Ich vermisse euch ganz schrecklich“, sagt Jaudt, als ihn ein paar Kinder begrüßen. Beruflich steht er heute etwas unter Stress. Über viel Zeit verfügt er zwar nicht, aber die Bücher möchte der Postmitarbeiter unbedingt unters Volk bringen. Der ursprüngliche Termin vor 14 Tagen war quarantänebedingt geplatzt.