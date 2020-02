Polizei : Auslöser war vermutlich ein Reh

Ottweiler Es war ein dramatischer Unfall. Gott sei Dank blieb der Fahrer unverletzt.

Bereits am Sonntag, so hat die Polizei am Dienstagmittag mitgeteilt, war gegen 18.45 Uhr ein 19-Jähriger auf der B 420 zwischen Ottweiler und Steinbach nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte mit zwei Leitpfosten, der Wagen überschlug sich. Der Renault Twingo wurde erheblich beschädigt, der Fahrerblieb unverletzt. Wie es heißt, war der Nohfeldener Richtung Steinbach unterwegs als in höhe des so genannten Eichenwäldchen ein anderes Auto auf seiner Fahrspur entgegen kam. Offenbar sei dieser Wagen einem Reh ausgewichen, das die Straße überquerte. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr einfach weiter, ohne sich um den verunfallten Fahrer zu kümmern.