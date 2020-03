Saarlandweite Absage : Picobello-Aktion findet dieses Jahr nicht statt

Kreis Neunkirchen Die Müll-Sammelaktion Picobello kann auch nicht später nachgeholt werden, weil in Kürze die Brut- und Setzzeiten einsetzen.

Am Freitag um halb neun gab es dann saarlandweit die Absage vom EVS: „Aufgrund der aktuellen sich verschärfenden Entwicklungen zur Corona-Thematik, die nun auch die Schließung der Schulen und Kindergärten ab Montag nach sich zieht, wird die Kampagne saarland picobello in Abstimmung mit dem saarländischen Umweltministerium abgesagt.“ Aus Gründen des Umweltschutzes (Einsetzen des Brut- und Setzzeiten in Kürze) und organisatorischen Aspekten werde die Müllsammelaktion im Laufe dieses Jahres nicht nachgeholt. Erst im März nächsten Jahres wird der EVS wieder zur Teilnahme an einer saarlandweiten Müll-Sammelaktion aufrufen.