Pflanzenbörse Ottweiler Fachsimpeln über Affenschaukeln und höllische Scharfmacher

Vor wenigen Stunden waren sie alle noch im Boden, die Palmlilien und der Borretsch, die Traubenhyazinthen und der Mohn. Per Spaten hat sie Elmar Becker an diesem Samstagmorgen daheim in Steinbach ausgegraben, also „zurückgestochen“. „Ich bin extra ein bisschen früher aufgestanden.“ Die Wurzelballen noch voller Erde, liegen die Stauden in Kisten bereit, um eine neue Heimat zu finden. Willkommen bei der dritten Pflanzenbörse, zu der der Naturschutzbund (Nabu) Ottweiler und Quartiersmanager Sebastian Beck mittlerweile schon in schöner Tradition auf den Schlosshof geladen haben.