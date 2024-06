Von Walzer bis Discofox Ottweiler: Wenn (Tanz)Träume in Erfüllung gehen

„Man darf ja auch mal Glück haben“, sagt Petra Wagner und zeigt, bis wohin das Hochwasser an Pfingsten vor der Tür gestanden hat. Nur ein paar Zentimeter hatten gefehlt, dann wären auch ihre Räume gleich gegenüber der Blies geflutet geworden. Eine unruhige Nacht sei es gewesen, mehrfach sei sie zur Tanzschule gefahren, mit Gummistiefeln durch die Fluten gewatet. Das leichte Anheben der Bodenplatte beim Umbau vor rund drei Jahren schließlich hätte die Katastrophe verhindert – und sie zum Glück weiterträumen lassen. Denn, das, was sich die Ottweiler Hobbytänzerin mit Trainerschein aufgebaut hat, ist die Verwirklichung ihres Lebenstraumes: „Tanzen ist mein großes Hobby. Ich wollte schon immer einen Raum, in dem ich unterrichten kann und mein Mann hat es für mich möglich gemacht“, fasst sie zusammen.