Ein Stück Stadtgeschichte: Der Paritätische Friedhof in Ottweiler Der Heidenfriedhof - ein fast vergessener Ort

Er wirkt ein wenig wie ein verwunschener Ort, der paritätische Friedhof in Ottweiler. Die verwitterten Grabmale, die zum Teil umgestürzt sind, die von Efeu umrankte kleine Leichenhalle und die Baumwurzeln, die sich ihren Weg an die Oberfläche gesucht haben, erzählen, dass hier schon sehr lange niemand mehr beigesetzt wurde. „Die letzte Beerdigung war am 12. Oktober 1979. Es war eine Frau, die im Altenheim ‘Seid getrost’ gelebt hat“, weiß Hans-Joachim Hoffmann zu berichten. Den Rasen mähen und gelbe Schilder auf Grabsteine kleben, die umzufallen drohen, darauf, sagt er, beschränke sich das Engagement der Stadt.