In Ottweiler haben sich 20 Ratsmitglieder verabschiedet „Wir haben als Stadtratskollegen begonnen und als Freunde aufgehört.“

Ottweiler · Die Tagesordnung der letzten Stadtratssitzung in Ottweiler am Dienstagabend war umfangreich, aber in rekordverdächtigem Tempo und ohne Redebeiträge aus dem Gremium abgehandelt. Zum Ende folgte dann das große Danke sagen.

03.07.2024 , 17:05 Uhr

Die ausgeschiedenen Stadtratsmitglieder stellten sich noch einmal für ein Gruppenfoto im Schloßtheater auf. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen