Gleichstellung : Gleichbehandlung der Händler gefordert

dpatopbilder - 08.01.2021, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Das Rolltor eines Warenhauses in der Löhrstrasse ist geschlossen. (recrop) Im Schaufenster weist ein Schild auf die Maskenpflicht hin. Auch Rheinland-Pfalz verlängert den Lockdown zunächst bis zum 31. Januar 2021. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Thomas Frey

Ottweiler Gewerbeverein und Stadtverwaltung in Ottweiler sind sich einig.

Mit Interesse wird in Ottweiler verfolgt, dass inzwischen auch landesweit die Diskussion um die Lage des innerstädtischen Handels vorankommt. Schon vor Wochen ist diese von Seiten des Gewerbevereins und des Rathauses angestoßen worden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Ottweiler Rathaus. Jetzt soll es zu Verbesserungen kommen. Der Gewerbeverein richtet auch entsprechende Schreiben an politische Vertreter, an die Wirtschaftsministerin und an Bundestagsabgeordnete.

„Die Gesundheit aller ist uns sehr wichtig, und dass das Corona-Virus bekämpft werden muss, steht außer Frage! Doch sind die getroffenen Rechtsverordnungen, die die großen Anbieter bevorzugen, die richtigen?“ Das fragt Marion Strempel, Vorsitzende des Ottweiler Gewerbevereins. Der Verein vertritt insbesondere auch die Interessen der „kleinen“, oft innerstädtisch gelegenen und von Familien geführten Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe. Für diese setzt sich Marion Strempel gemeinsam mit dem Vorstand ein. Sie sieht in den von der Landesregierung getroffenen Maßnahmen vielmehr eine massive Benachteiligung der Ottweiler Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Geschäfte schließen mussten und nun um ihre Existenz kämpfen. Strempel: „Diese sind aber unserer Stadt und ihrem Ort, vor allem ihrer Kundschaft treu und eng verbunden, und das oft seit Jahren und Jahrzehnten. Sie bieten nicht nur ihr Gewerbe an. Sie sichern unsere Arbeits- und Ausbildungsplätze, zahlen ihre Steuern vor Ort und sponsern unsere Vereine. Viele von ihnen engagieren sich auch selbst ehrenamtlich innerhalb unserer Vereinsfamilie. Wir möchten ihre Leistungen für unsere Stadt nicht missen.“

Auch der Ottweiler Bürgermeister Holger Schäfer stimmt Marion Strempel mit Nachdruck zu, sieht in diesem Punkt die Regelung der neuen Verordnung überaus kritisch und informierte Ministerpräsident Tobias Hans bereits vergangene Woche im Rahmen einer Videokonferenz, wie es weiter heißt. „Die kleinflächigen Ladengeschäfte –nicht nur in unserer Stadt – mussten schließen, obwohl gerade dort die Kundenströme am besten organisiert und so das Infektionsgeschehen optimal reguliert werden kann.“

Zum Hintergrund: Die Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie folgt dem Schwerpunktprinzip. Sie erlaubt den Geschäften mit großflächigem Mischsortiment, den Ketten und Konzernen, weiterhin alle Waren aus ihrem Warenbestand zu verkaufen, sofern die Lebensmittel überwiegen. Das bedeutet, dass die Kunden neben Lebensmitteln auch Kleidung, Taschen, Schuhe, Spielzeuge, Schmuck und so weiter in den großen Märkten einkaufen können. Im Widerspruch dazu und zur Erinnerung sei auf die Regelung im Frühjahr hingewiesen, als die Non Food Abteilungen der jetzt privilegierten großflächigen Anbieter abgetrennt wurden. Dort war ein Verkauf im Gegensatz zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erlaubt.