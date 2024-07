Zukunft ungewiss Seit dem Hochwasser geschlossen – wie geht es mit Kik in Ottweiler weiter?

Die Türen sind zu, der Laden ist leer, das Licht ist aus – so präsentiert sich der Textil Discounter Kik in Ottweiler auch rund sieben Wochen nach dem Hochwasser den Passanten in der Altstadt. Augenscheinlich tut sich nichts in dem Ladenlokal in der Ottweiler Innenstadt. Der Textil-Discounter ist , wie auf einem Schild zu lesen ist „Vorübergehend wegen Sanierungsarbeiten geschlossen“.