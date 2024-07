„Wir sollen schauen, wie wir klarkommen“ Nach sieben Wochen türmt sich in Ottweiler immer noch Hochwasser-Müll

Volker Kupplich ist stinksauer. Vor seinem Haus in der Herrengartenstraße in Ottweiler, nur einen Steinwurf von der katholischen Pfarrkirche und dem Kindergarten entfernt, türmt sich auch nach gut sieben Wochen immer noch Sperrmüll vom Hochwasser. „Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man in Ottweiler alles dafür getan hat, dass die Innenstadt vor dem Altstadtfest schön sauber ist, doch was drumherum passiert, das interessiert in der Verwaltung keinen. Wir sollen schauen, wie wir klarkommen“, sagt er.