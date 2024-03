Behinderteneinrichtung im Ottweiler Stadtteil Warum sich an der Eric-Carle-Schule in Mainzweiler der Müll türmt

Gleich zwei Müllbehälter mit einem Volumen von jeweils 1100 Litern stehen an der Eric-Carle-Schule in Mainzweiler. Und eigentlich sollen sie wöchentlich geleert werden. Doch das, berichtet Nasat Karaca vom Immobilienmanagement der Lebenshilfe, Träger der Einrichtung, funktioniere seit Anfang Januar nicht mehr. Betreut werden in der Förderschule für geistige Entwicklung sowie im inklusiven Kindergarten Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen. „Eine sehr sensible Klientel“, sagt er. Aber auch für das Personal und nicht zuletzt für die Nachbarn sei dieser Zustand inakzeptabel. Die Mülltüten stapeln sich, die Behälter können nach einer Woche keinen weiteren Müll mehr aufnehmen. Daher, so Karaca, war die wöchentliche Abfuhr auch vertraglich mit dem Entsorgungsverband Saar, kurz EVS, so geregelt worden. Gerade mit Blick auf die warme Jahreszeit hofft er sehr, dass sich das massive Problem lösen lässt.