Viel Atmosphäre in der Ottweiler Altstadt Zuschauerpreis für zarte Harfenklänge

Bei der 19. Auflage des beliebten Ottweiler Straßenfestivals brachten am Samstagabend wieder einmal rund 60 Musikerinnen und Musiker die historische Altstadt zum Klingen. Ausgelassene Stimmung schon beim ersten Bühnenbereich in der Wilhelm-Heinrich-Straße. „Seemann, lass das Träumen“ hörte man viele Besucher des Festivals lautstark zu den Klängen des „Dorfjungen“ auf dem Keyboard lautstark mitsingen. Derweil buhlten auf dem Rathausplatz Marx & Wern um die Gunst ihrer Zuhörer. „Wir sind zum ersten Mal auf diesem Musikfestival, aber vom Ambiente hier restlos begeistert, da macht es einfach Spaß zu musizieren“, berichteten Alex Wern und Janosch Marx aus Saarbrücken. Die beiden Songwriter präsentierten unplugged Akustik-Pop vom Feinsten. „Wir spielen natürlich auch Coverversionen, aber am liebsten unsere Eigenkompositionen.“ Wie den sozialkritischen Titel „Nie wieder ist jetzt“. „Politische Botschaften musikalisch umzusetzen, gehört bei uns ganz einfach zum Pflichtprogramm“, so Alex Wern.