Gymnasium Ottweiler : Sammeln für Schule im Ahrtal

Ottweiler Spendenaktionen am Ottweiler Gymnasium brachten über 3800 Euro.

Das Gymnasium Ottweiler hat dem Are-Gymnasium eine Weihnachtsüberraschung bereitet. Durch die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 wurden der Keller und das Erdgeschoss des Are-Gymnasiums im Kreis Bad Neuenahr komplett zerstört, sodass das Gebäude seitdem nicht mehr nutzbar ist. „Dieser Schicksalsschlag hat auch uns am Gymnasium Ottweiler berührt, und wir haben beschlossen, dass wir einen kleinen Beitrag zum Wiederaufbau leisten möchten.“ Durch verschiedene Spendenaktionen wurden insgesamt 3817,35 Euro gesammelt.

So stellte Kunstlehrerin Sinah Haag mit Unterstützung von Schülerinnen, Schülern und Kolleginnen am Ottweiler Weihnachtsmarkt einen Stand auf die Beine. Es wurden verschiedene Artikel wie etwa der GOart! Kalender für das Jahr 2023 verkauft, außerdem gefilzte Glückspilze, Schutzengel und dekorative Tannenbäume sowie Bienenwachskerzen, welche die Gymnasiasten an freiwilligen Nachmittagsterminen handgefertigt hatten. Auch frische Waffeln und Gebäck waren im Angebot. Die Aktion brachte 1800 Euro ein.