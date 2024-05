Aus dem Ottweiler Stadtrat Photovoltaik-Anlage Absage erteilt

Nachdem der Ottweiler Stadtrat den vorgelegten Haushalt einstimmig verabschiedet hatte (wir haben berichtet), ging es in der Tagesordnung gleich um zwei Photovoltaik-Anlagen in der Residenzstadt. Während die planerischen Vorarbeiten bei der Anlage „Auf´m Käs“ im Stadtteil Lautenbach schon weit fortgeschritten sind, sollte bei einer weiteren Anlage auf der Gemarkung Mainzweiler/Ottweiler/Welschbach in einem ersten Schritt ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. Bereits im Mai 2021, erklärte Bürgermeister Holger Schäfer, CDU, sei die Firma Pionext aus Mainz auf die Stadt Ottweiler zugegangen und habe die Planung einer PV-Freiflächenanlage auf dieser Fläche vorgestellt. In der Folge befassten sich die Ortsräte und der Bau-, Umwelt- und Sanierungsausschuss damit. Nun, so Schäfer, haben die Vertreter von Pionext ihre aktualisierten Planungen der Anlage vorgestellt: Die Planfläche befindet sich südwestlich der Ortslage im Außenbereich von Mainzweiler und hat eine Größe von etwa 11,5 Hektar. Errichtet werden soll eine Anlage mit einer Leistung von rund 12,5 Megawatt.