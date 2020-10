Wegen hoher Zahl an Neuinfizierten : Ottweilers Bürgermeister appelliert an Bürger

Ottweiler Angesichts der weiterhin angespannten Pandemie-Lage im Kreis fordert der CDU-Politiker die Menschen auf „Verantwortung zu übernehmen“.

Auch wenn es am Sonntag keine weiteren Neuinfektionen in Ottweiler gab – mit einer Entspannung der Corona-Lage in seiner Stadt rechnet Bürgermeister Holger Schäfer offenbar nicht. Es sei weiterhin „nicht auszuschließen, beziehungsweise absehbar“, dass es weitere Fälle geben werde, teilte der Verwaltungschef auf Anfrage unserer Zeitung mit. Daher führe das Ordnungsamt zusammen mit der Polizei auch Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Corona-Regeln durch. An diese scheinen sich die Ottweiler Bürgerinnen und Bürger bisher auch größtenteils zu halten. So habe man etwa bei den landesweiten Schwerpunktkontrollen eine Woche zuvor keinerlei Bußgelder wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht im ÖPNV verhängen müssen, wie Schäfer erklärt. Auch zu Ermahnungen sei es an diesem Tag in Ottweiler deswegen nicht gekommen.