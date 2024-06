Großen Schaden angerichtet Discounter Kik wollte nach Hochwasser in Ottweiler bald wieder öffnen – doch daraus wird nichts

Große Laster stehen am Seiteneingang. Mitarbeiter be- und entladen. Doch nichts deutet darauf hin, dass sich in dem Laden etwas tut. Dabei ist es mitten am Tag. Zu einer Zeit, da eigentlich das Geschäft brummen müsste. Kunden sind weit und breit nicht zu sehen. Ein Blick durch die verriegelte, gläserne Tür: Drinnen ist alles dunkel. Der Textil-Discounter Kik in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen) ist geschlossen.