„Da sind einem die Tränen gekommen“ Große Neueröffnung in Ottweiler – Kik öffnet vier Monate nach dem Hochwasser wieder

Voller Begeisterung schauen sich Karl und Brunhilde Philippi in der neuen Kik-Filiale in Ottweiler um. „Dass es so schön werden wird, hätte ich nicht geglaubt“, sagt er. Das Ehepaar ist Eigentümer der Fläche im Erdgeschoss des Schlosstheaters, hat dort früher einen Lebensmittelmarkt betrieben. Seit zwölf Jahren ist der Textil-Discounter hier mit einer Filiale vertreten. Und daran hätte sich so schnell wohl auch nichts geändert. Bis zu jenem Freitag vor Pfingsten, als das Hochwasser kam.