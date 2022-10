Posti-Ingo in Ottweiler : Ottweiler Schüler schrieben viele Briefe an den Posti-Ingo

Ottweiler Auf fantasievolle und bemerkenswerte Art und Weise haben Kinder handgeschriebene, gemalte oder anderweitig gestaltete Briefe an Posti-Ingo geschickt. Posti-Ingo alias Ingo Jaudt, der immer wieder die Kinder in den Schulen besucht und mit ihnen Mitmachaktionen begleitet, hatte, wie so oft, zu einem Wettbewerb aufgerufen.

Die Sparkasse Neunkirchen, vertreten durch Rosalia Romé, von der Geschäftsstelle Ottweiler, stand als Patin für die Mitmachaktion zur Seite und hatte einen Hauptpreise ausgelobt – einen Gutschein für den Besuch des Europa-Parks in Rust im Wert von 200 Euro. Den gewann Francesca Guida von der Klasse 2.1 der Grundschule Neumünster. Auch wundervolle Briefe schrieben Jana Morgenstern aus der 3.2 und Lilly Schütz aus der 3.1. Beide erhielten jeweils eine Zwölfer-Karte für das Ottweiler Freibad, die Bürgermeister Holger Schäfer für die Stadt Ottweiler überreichte. Alicia Hartmann aus der 3.2 darf sich über einen 100-Euro-Gutschein der Post freuen. Die Klasse 2.2 schrieb anteilsmäßig die meisten Briefe und wird das Postzentrum in Saarbrücken besuchen, zu dem die Deutsche Post einschließlich Umtrunk und Imbiss einlädt. Kein Kind ging übrigens leer aus. Jedes Kind, das beteiligt war, bekam einen Mitmachpreis in Form eines Buchs oder eines Spiels. Am Wettbewerb beteiligt waren auch andere Schulen im Saarland, so die Nikolaus-Obertreis-Schule in St. Wendel, die Grundschule in Namborn sowie zwei Klassen in Oberkirchen.