Wie es weiter geht Großer Einzelhändler schließt Filiale in Ottweiler-Altstadt

Ottweiler · Ausverkauf mitten in der Altstadt: Nur noch kurze Zeit, dann hat Ottweiler ein Geschäft weniger. Denn ein Textildiscounter schließt seine Filiale. Warum es in der City an der Blies nicht mehr weitergeht.

03.06.2024 , 16:20 Uhr

Tage gezählt: Textilhändler NKD verschwindet aus Ottweiler. Foto: Matthias Zimmermann (hgn)