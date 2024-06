Von Hochwasser schwer getroffen Gerüchte in Ottweiler um Schließung nach Hochwasser – Kik äußert sich

Mit voller Wucht hat das Hochwasser Ottweiler getroffen. Besonders die Altstadt war kurz vor Pfingsten überflutet worden. Neben Wohnungen standen auch etliche Geschäfte unter Wasser. Die Aufräumarbeiten begannen, noch bevor die Blies gänzlich in ihr Bett zurückgekehrt war. Doch noch längst sind nicht alle Schäden behoben, nicht alle Lokale wieder geöffnet. So auch im Erdgeschoss des Schlosstheaters, wo ein europaweit tätiger Filialist arg in Mitleidenschaft gezogen wurde.