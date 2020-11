Einkaufsgutscheine : Ottweiler Einkaufsgutscheine sind auch online erhältlich

In Ottweiler gibt es Einkaufsgutscheine. Foto: Ralf Hoffmann

Ottweiler (red) Die Ottweiler Einkaufsgutscheine können auch online erworben werden, teilt die Stadtpressestelle mit. Wie bisher sind diese aber auch weiter in der Stadt erhältlich: in der Bäckerei Roland Schaefer, im Elektrohaus Schreiner, im Greta Modezimmer, im Pressefachgeschäft Vitello und in der Sparkasse in Ottweiler.