Polizei sucht Zeugen Schon wieder wurde an einer Ottweiler Schule eingebrochen

Der Einbruch ist nicht der erste in diesem Monat in Ottweiler. Auch am Gymnasium Ottweiler erlebte man am Montagmorgen, 6. November, eine böse Überraschung nach den Herbstferien . Wie in der Anton-Hansen-Schule, gelangten die Einbrecher durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude und verwüsteten Räume. Das Gymnasium musste deshalb am Montag, 6. November, geschlossen bleiben.