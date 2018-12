Bereits in der Nacht zum 21. Dezember wurde ein Motorrad am Anwesen Pauluseck 10 in Ottweiler gestohlen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Maschine handelt es sich um eine dunkelblaue Suzuki, Typ: GSF 1200 S Bandit, Kennzeichen WND-F 1971. Das Motorrad stand auf der Gebäuderückseite, wohin der Täter durch ein nicht verschlossenes Schiebetor gelangte. Das Kraftrad hatte das Lenkradschloss aktiviert, stand unter einem Balkon und war mit einer Abdeckplane zugedeckt. Der Täter hat es wahrscheinlich mit einem Transporter von der Tatörtlichkeit weggeschafft, so die Polizei.