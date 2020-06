Haute Couture aus der Residenzstadt : Von Ottweiler zur Berliner Fashion Week

Julie und Nikki präsentieren Kreationen der Ottweiler Designerin Helena „Jona“ Hoffmann. Foto: Michael Dorscheid

Ottweiler Die Ottweiler Designerin Helena Hoffmann wird Ende Juni mit ihrem Label „Silbernadel“ bei der „Fashion Hall“ zu Gast sein.

„Mama, das ist wie ein Lottogewinn“, jubelt Johanna, als im Januar ein Anruf aus Berlin kommt. Mama Helena Hoffmann aus Ottweiler strahlt auch jetzt wieder übers ganze Gesicht, wenn sie an diesen gemeinsam erlebten Glücksmoment mit ihrer neunjährigen Tochter denkt. Gerade hatte Samira Günther von der Organisation der „Fashion Hall Berlin“ die Modedesignerin aus dem Saarland eingeladen, an dem Opening für die im Sommer geplante Fashion Week teilzunehmen. Die Fashion Hall Berlin wurde im Rahmen der internationalen Modemesse für Jungdesigner konzipiert.

Doch dann kam der Lockdown wegen der Corona-Pandemie, und da Großveranstaltungen mindestens bis zum 24. Oktober untersagt sind, wird es die große Modemesse mit Besuchern nicht geben. Doch Jona, wie Helena Hoffmann gerufen wird, fährt trotzdem an diesem Montag mit dem Zug nach Berlin. Mit dabei ihre Tochter Johanna, für die sie einen Traum aus himmelblauem Tüll mit Paillettenoberteil gezaubert hat, die beiden Models Julie Jung aus Saarlouis und Nicole Kutscher aus St. Wendel sowie Fotograf Frank Littmann. Am Montag, 29. Juni, 17 Uhr, wird das Team Hoffmann aus Ottweiler unter dem Modelabel „Silbernadelcouture“ 20 Kreationen der 36-jährigen Designerin auf dem Laufsteg präsentieren. Per Livestream zu sehen in der ganzen Welt. „Ich habe zehn Models zur Verfügung, die jede von einem eigenem Stylisten zurecht gemacht werden“, erzählt Jona in ihrem Atelier in der Hohlstraße in Ottweiler.

Ein bisschen aufgeregt ist sie schon, aber die Schau werde sicher nicht so stressig wie mit Publikum. Die gelernte Modeschneiderin fährt ohne große Erwartungen nach Berlin, freut sich einfach auf ein „wunderbares Erlebnis“. Und wenn in den Stunden danach der Instagram-Account von „Silbernadel“ einen riesigen Ansturm erlebt, weil alle ihre Kreationen wollen? Jona Hofmann lacht herzlich ob dieser Frage. „Ich lasse alles auf mich zukommen.“

Die besondere Erfahrung genießen und fleißig so weiter arbeiten wie bisher. Denn die Nähmaschine scheint nicht still zustehen an ihrem Arbeitsplatz. Hilfe hat sie keine, „ich bin schneller ohne“. Zumal es keinen Nachwuchs gebe, weil im Saarland kaum mehr ausgebildet werde. Das sei total schade, schließlich sei es so ein schöner, kreativer Beruf. Sagt’s und zeigt ein paar besonders originelle und außergewöhnliche Teile, natürlich alles Unikate und „mit Liebe gemacht“. Zum Beispiel eine Jacke, auf der ein glitzernder Tiger prangt in 3D mit einem Bund aus einem ausrangierten, mit Nieten besetzten Hundehalsband. Die Designerin legt Wert auf geprüfte Stoffqualität, die sie von einem Ottweiler Shop bezieht, und recycelt auch gern Schmuck, Knöpfe, alte Gürtel oder Schnallen.

Die Ideen fließen von morgens bis abends, erzählt Jona. „So viele Hände habe ich gar nicht, um alles umzusetzen, was mir in den Kopf kommt.“ Ihre Kunden können übrigens auch mit eigenen Ideen kommen, etwa für Hochzeits- oder Ballkleider. Leider seien ja in diesem Jahr alle Gelegenheiten für ein besonderes Outfit weggebrochen. Hochzeiten, runde Geburtstage, Kommunionen. Letztere werden nun im Herbst nachgeholt.

Aber jetzt steht erst mal die Reise nach Berlin an, einige Kisten mit den Kleidern sind schon per Paketdienst dort angekommen. Wenn das Ottweiler Modelabel tatsächlich in der großen Modewelt ein Erfolg wird, steht für Jona Hoffmann fest: „Ich bleibe auf dem Boden.“

Vor dem Hofgut Imsbach posiert Modell Nikki mit einem Kleid aus dem Atelier Silbernadel von Helena Hoffmann. Foto: Michael Dorscheid