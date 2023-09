Open Air in Ottweiler Benefizaktion für schwerstbehinderten Andriy (13) und alleinerziehende Mutter

Auch dort, erklärt Michael Rode, Vorsitzender des 1. Bahnen-Golf- und Freizeit-Vereins Ottweiler, wird ein Jubiläum gefeiert. Aufgrund der Pandemie, so Rode, feiere man nun den 50. Geburtstag nach, sozusagen 50 plus drei. „Für uns ist die Veranstaltung am Samstag was ganz Großes. Als wir von der Lebensgeschichte des Jungen gehört haben, waren wir sofort dabei“, sagt er. So kann den ganzen Tag über kostenlos Minigolf gespielt werden, auch die Versorgung mit Strom und Wasser übernimmt sein Verein gerne.