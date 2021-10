Ottweiler : Marktabsage trifft in Ottweiler auf Unverständnis

Antikmärkte sind beliebt. Am Sonntag konnte ein solcher Markt in Ottweiler nicht stattfinden, weil es Probleme um die Umsetzung der aktuellen Corona-Verordnung gab. Foto: SZ/Doris Gerz

Ottweiler Der Ottweiler Antik- und Trödelmarkt fiel so kurzfristig ins Wasser, dass viele Besucher in der Stadt erstaunt nach Ständen suchten.

(mbe) Bestes Wetter am Sonntag in Ottweiler, aber kein Antik- und Trödelmarkt. Das stieß in der Stadt auf großes Unverständnis. Nach der kurzfristigen Absage des Ereignisses (die kam erst am Donnerstag, die SZ berichtete) standen viele Besucher reichlich irritiert in der Altstadt. Die Corona-Regeln werden Zug um Zug gelockert, und dann kein solcher Markt unter freiem Himmel möglich, was in den Monaten zuvor noch ging?

Vom Veranstalter beauftragte Vertreter hatten viel Mühe, verblüfften Angereisten mitzuteilen, dass die Stände der Verkäufer an diesem Tag nicht aufgebaut werden. Auch die Gastronomen der Anrainer-Straßenlokale waren damit befasst, mit enttäuschten Besuchern über die Situation zu diskutieren. Zudem hatten sie sich mit ihrem Angebot auf einen schönen Markt mit viel Publikum eingestellt. Sie saßen auf ihren zusätzlich georderten Waren. Offensichtlich hatte sich die Absage, die hauptsächlich über die sozialen Medien im Internet verbreitet wurde, nicht überall herumgesprochen. So reisten schon am frühen Vormittag erste Besucher an. Ausflügler, die das sonnige Wetter teils auf Motorrädern zur Reise an die Blies mit dem Ausblick auf den Markt nutzten.

Vielen leuchtete es nicht ein, dass nach der gelockerten Corona-Verordnung der Antikmarkt unter freiem Himmel nicht stattfand. Einige Kunden verwiesen am Sonntag zudem auf gleichzeitige Veranstaltungen wie die Kirmes im nahen St. Ingbert, die problemlos über die Bühne ging.

„Andere Märkte haben stattgefunden“

Michael Schneider, Organisator der Veranstaltung, nimmt die Stadt in Schutz. Die Schuld liege bei höherer Stelle, sagt er auf SZ-Anfrage. Auch er ist sauer: „Andere Märkte wie etwa am Bostalsee haben stattgefunden. Wie soll das mit all diesen Regelungen weitergehen?“ Er habe den Antikmarkt erst vor wenigen Monaten übernommen und mit über 100 Ständen sei er unglaublich gut eingeschlagen. Die Besucher kämen von weit her. Trotz allem Ärger: Im letzten Sonntag im März kommenden Jahres soll es weitergehen mit dem Antik- und Trödelmarkt.

Tatsächlich war der Markt in den vorangegangenen Wochen als Sonderveranstaltung deklariert worden. Das Gesundheitsministerium verweist auf SZ-Anfrage darauf, dass aktuell Veranstaltungen innen wie außen an die 3-G-Regel gebunden seien. Das inkludiert Einlass und Registrierung. In begründeten Einzelfällen könne das Ordnungsamt auch Lockerungen erlassen.

3-G-Regel gilt