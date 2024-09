Uraufführung in Ottweiler Mobbing: „Dieses Stück ist ein Türöffner“

„Spring on Mars“ heißt das Anti-Mobbing-Musikstück, das der Musikpädagoge Ferdinand Roscher und der Schriftsteller Marc Schämmlein exklusiv für die Big Band der Polizei des Saarlandes konzipiert haben, wie es in der Pressemitteilung des Bistums weiter heißt. Uraufführung war am Donnerstag in der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung in Ottweiler. Drei Jahre lang geht die Big Band mit „Spring On Mars“ auf Tournee durch die Schulen im Saarland. Auftritte können ab sofort gebucht werden (siehe Info).