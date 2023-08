„Man will an jeder Bühne noch länger bleiben, aber dann verpasst man wieder woanders was“ Straßenmusik in der Ottweiler Altstadt: Anhalten, zuhören, reinfühlen, abstimmen

Bereits seit 20 Jahren gibt es in Ottweiler ein einzigartiges Event im Saarland: das Straßenmusikfestival. Eigentlich hätte das beliebte Festival in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag gefeiert, doch durch die Pandemie musste zwei Jahre pausiert werden. So konnten die Straßenmusikanten dieses Jahr zum 18. Mal die Altstadt bevölkern. Am Samstag spielten daher 25 Künstler und Bands auf neun Bühnen für ihre vorbeiziehenden Zuschauer.