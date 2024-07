Angst vor AfD-Stimmen SPD und CDU wollen AfD-Desaster bei Ottweiler Ortsvorsteher-Wahl verhindern

Kommt es zu einem Desaster bei der Ortsvorsteher-Wahl in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen)? Oder schaffen es SPD und CDU, dem aus dem Weg zu gehen, was sie seit der Kommunalwahl vom Sonntag, 9. Juni, befürchten: dass einer ihrer Kandidaten mit den Stimmen der AfD in Amt und Würden gehoben wird? Beide Lager geben alles, nicht vom Votum der Partei abhängig zu sein, die der Verfassungsschutz bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft.