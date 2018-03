(red) Der Ortsrat Fürth trifft sich an diesem Mittwoch, 14. März, um 18 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses in Fürth. Auf der Tagesordnung des Gremiums stehen in dieser Sitzung unter anderem der Haushaltsplan und der Jahresbericht des Löschbezirks Fürth.