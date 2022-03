Ortsrat Mainzweiler : Offene Fragen bleiben zum Investitionsprogramm

Die „Alte Schule“ ist das kulturelle Zentrum von Mainzweiler. Foto: Heinz Bier Foto: Heinz Bier

Mainzweiler Vor allem Straßenausbau nach Ottweiler und Sanierung der Heizung in der Turnhalle beschäftigen Ortsrat Mainzweiler.

In der letzten Sitzung des Ortsrates Mainzweiler im alten Geschäftsjahr waren die Aussprache und die Entscheidung über das städtische Investitionsprogramm von der Tagesordnung abgesetzt worden, weil beide Fraktionen von SPD und CDU nicht ausreichend informiert waren, wie sie argumentierten. In der ersten Sitzung des neuen Jahres stand es am Mittwoch erneut auf der Tagesordnung, aber auch fast vier Monate später gab es noch offene Fragen.

Die stellvertretende Ortsvorsteherin Melanie Both von der SPD, die die Sitzung im Schlosstheater für den Corona-erkrankten Ortsvorsteher Achim Wagmann (SPD) leitete, verwies zunächst auf die Verabschiedung des Investitionsprogramms im Dezember im Stadtrat, so dass eine Beschlussfassung im Ortsrat nicht mehr erforderlich war. Both kritisierte, dass etliche Fragen hierzu aus der Novembersitzung bisher noch nicht schriftlich beantwortet wurden. Sie hatte deshalb erneut mehrere Anliegen aufgelistet und bat Christoph Hassel, den Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt, um Auskünfte hierzu.

Dabei ging es vornehmlich um den Stand der Dinge beim Ausbau der Verbindungsstraße nach Ottweiler und bei der Sanierung der Heizung in der Turnhalle. „Ja, es wurden seit der letzten Sitzung tatsächlich viele Fragen gestellt“, räumte Hassel ein. Einige seien auch beantwortet worden, bei anderen sei das nicht möglich gewesen, weil der Stadt noch Informationen fehlten. Hassel kündigte an, dass mit dem Straßenausbau nach Ottweiler noch in diesem Jahr begonnen werden könnte, wenn die Ergebnisse eines beauftragten Ingenieurbüros vorliegen und danach die Ausschreibung erfolgen kann.

Die Erneuerung der Heizungsanlage in der Turnhalle steht schon seit einigen Jahren alljährlich im Investitionsprogramm und das führte Hassel in erster Linie auf regelmäßige rechtliche und technische Neuerungen zurück. Auch mit der Lebenshilfe hatte es bisher noch keine Übereinkunft gegeben, die Eric-Carle-Schule mit in die neue Heizungsanlage einzubinden. „Jetzt sieht es aber so aus, als wenn die Lebenshilfe das mit uns machen würde“, informierte Hassel über den aktuellen Stand. Eine Entscheidung über die Vorgehensweise solle noch vor der nächsten Heizperiode fallen, kündigte der Ottweiler Bauamtsleiter an.

Einstimmig hat der Ortsrat den städtischen Haushalt gebilligt, nachdem Iris Brück, die Leiterin der Finanzverwaltung, die Grundzüge des Etats erläutert und noch einmal die örtlichen Ansätze für Mainzweiler erwähnt hatte. Sie verwies unter anderem auf die Abschlüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt, deutete an, dass 2022 kein Bedarf für Liquiditätskredite besteht und stellte in Aussicht, dass sich das Eigenkapital der Stadt bis 2025 voraussichtlich auf 37 Millionen Euro erhöhen wird. Ein großes Risiko bleibe aber weiterhin die Entwicklung äußerer Faktoren, die die Stadt nicht beeinflussen kann, machte die Stadtkämmerin deutlich. Auch wie sich die aktuelle Situation mit Pandemie und Ukrainekrieg auf den Haushalt auswirken wird, könne zurzeit noch nicht gesagt werden.

SPD-Fraktionschef Christian Breyer machte deutlich, dass für den Ortsrat das Investitionsprogramm der interessanteste Teil des Haushaltsplans ist. Daran könne man unter anderem erkennen, was von geplanten Investitionen tatsächlich umgesetzt werde. Allerdings, so Breyer, wichen Plan und Umsetzung oftmals weit voneinander ab.