Ortsrat Mainzweiler Ortsrat Mainzweiler für Tempo 70 statt 50

Viele Bürger waren in die Sitzung des Mainzweiler Ortsrates gekommen und wollten zu einigen Maßnahmen Informationen aus erster Hand. Die bekamen sie zunächst von drei Mitgliedern des Vereins „Legio XIIII Gemina“. Der in Ottweiler ansässige Verein plant zu dem bereits vorhandenen altrömischen Ensemble nahe Mainzweiler die Errichtung einer römischen Straßenstation („Statio“), und hierzu hat der Ortsrat einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Durch den Bau könne die römische Geschichte für Besucher greifbar gemacht werden, befand SPD-Sprecher Christian Breyer, und auch Schulklassen könne auf diese Weise ein Einblick in die Epoche vermittelt werden, „die unsere Region geprägt hat“. Auch CDU-Sprecher Stefan Dörrenbächer begrüßte das geplante Projekt.