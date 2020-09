Ortsrat fordert Abhilfe : Mainzweiler ärgern sich über Raser

Mainzweiler Ortsvorsteher Achim Wagmann spricht von immer wiederkehrenden Gefährdungen. Ein Ortstermin mit Straßenamt und Stadt steht an.

Der Ortsrat Mainzweiler macht Front gegen die Raserei im Ort. In der Sitzung am Mittwoch haben beide Fraktionen einen Antrag von Ortsvorsteher Achim Wagmann (SPD) verabschiedet, in dem die Stadt Ottweiler gebeten wird, zusammen mit dem Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) geeignete Maßnahmen einzuleiten. Hauptsächlich geht es um die L 292 im Ortsein- und ausgangsbereich aus und nach Richtung St. Wendel, für die der LfS zuständig ist. In seinem Antrag weist Wagmann auf „immer wiederkehrende Gefährdungen beim Abbiegen zum Friedhofsgelände oder beim Einfahren vom Friedhof auf die L 292“ hin. Betroffen sind demnach auch eine Pferdepension und ein landwirtschaftlicher Betrieb in diesem Bereich.