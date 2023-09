Ortsrat Fürth In Fürth soll ein Einkaufsmarkt entstehen

Der Ortsrat Fürth befasste sich in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch mit gleich zwei Bauprojekten In der oberen Weiherstraße. Im Einmündungsbereich zur B 420 soll ein Einkaufsmarkt errichtet werden, auf bislang unbebauten und teilweise städtischen Grundstücken. Da die vorgesehene Fläche mit einer Größe von 5700 Quadratmetern aber im baurechtlichen Außenbereich liegt und im städtischen Flächennutzungsplan (FNP) zudem als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, sind die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine Änderung des FNP erforderlich. Beides wurde vom Ortsrat einstimmig gebilligt. Das Projekt werde „vom Grundsatz her befürwortet“, gab Christoph Hassel, der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt, zu verstehen, planerische Details seien aber erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Als Begründung verwies Hassel auf das formelle Baurechtsverfahren. Es seien noch viele Fragen offen, die zu klären sind, meinte auch Ortsvorsteher Otfried Ratunde von der SPD, „denn wir stehen ja noch ganz am Anfang“. In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem geplanten Netto-Einkaufsmarkt befindet sich das Fürther Freizeitgelände, das im Jahresverlauf zu unterschiedlichen Anlässen stark genutzt wird. Allerdings fehlen dort sanitäre Anlagen und es gibt auch keine Abstellmöglichkeit für benötigte Utensilien und Geräte. Das will die Stadt Ottweiler jetzt ändern und eine Toilettenanlage und einen Abstellraum errichten. In der Sitzungsvorlage des zuständigen Fachamtes wird auch angekündigt, dass die Stadt für das Projekt einen Förderantrag beim Umweltministerium stellen wird.