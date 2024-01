Ottweiler sagt Prost Neujahr Ottweiler: Rückblick auf ein Jahr im Krisenmodus

Hände schütteln ja, aber ganz ungezwungen im Laufe des Abends - darauf setzt der Ottweiler Bürgermeister Holger Schäfer beim Neujahrsempfang. Seit vielen Jahren schon entfällt in der Residenzstadt das Anstehen, um mit dem Verwaltungschef gute Wünsche zum neuen Jahr auszutauschen. Gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein hatte Schäfer am Freitagabend in den festlichen Saal des Schlosstheaters eingeladen und er mischte sich von Anfang an unter die zahlreichen Gäste. Lediglich vor dem Gästebuch bildete sich immer wieder eine kleine Warteschlange, wer wollte, konnte sich hier verewigen.