Bistum Trier informiert : Sie will für andere Menschen da sein

Ottweiler Silvia Pfundstein ist neue Gemeindereferentin für die Pfarreiengemeinschaft Ottweiler-Fürth. Beauftragung am 3. September im Trierer Dom.

Für andere Menschen da sein und sie seelsorglich begleiten – diesen Wunsch hegte Silvia Pfundstein bereits während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester am Brüderkrankenhaus in Trier. Der Gedanke, Gemeindereferentin werden zu wollen, verstärkte sich während ihrer späteren Tätigkeit in einem Hospiz in St. Wendel. Doch zunächst stand für die heute 42-Jährige die Familiengründung an erster Stelle. Am 3. September wird sie nun gemeinsam mit drei weiteren Gemeindereferentinnen, einem Gemeindereferenten sowie einer Pastoralreferentin und einem Pastoralreferenten während eines Gottesdiensts um 9 Uhr im Trierer Dom von Weihbischof Robert Brahm offiziell als Gemeindereferentin beauftragt, wie das Bistum mitteilt. Ihr Arbeitsplatz wird in der Pfarreiengemeinschaft Ottweiler-Fürth sein. Besser gesagt bleiben. Denn nach abgeschlossenem Studium absolvierte Silvia Pfundstein ab 2019 ihr berufspraktisches Jahr in der Pfarreiengemeinschaft Oberthal-Namborn, dem sich eine zweijährige Phase als Gemeindeassistentin in der Pfarreiengemeinschaft Ottweiler-Fürth anschloss.