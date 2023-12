Frische Backwaren und aufwändige Hochzeitstorten Neues Café mit Backshop in Ottweiler eröffnet

Die Kundschaft gibt sich an diesem Morgen die Klinke in die Hand. Knusprige Brötchen, gesunde Brote mit vollem Korn, aber auch das ein oder andere süße Teilchen finden ihre Käufer. Im Gastraum gleich neben dem Verkaufsraum mit der großen Theke voller frisch gebackener Verführungen sind fast alle Sitzplätze belegt. Es riecht nach frisch aufgebrühtem Kaffee. Mittendrin: die 30 Jahre alte Nathalie Schnell. Seit dem 1. Dezember ist sie Namensgeberin und neue Eigentümerin des Cafés in der Brückenstraße in Fürth. Vom ersten Tag an, sagt sie, läuft es gut. „Zum einen sind die Menschen, die hier in Fürth leben, froh, dass es endlich wieder die Möglichkeit gibt, Kaffee zu trinken oder auch Backwaren zu kaufen. Zum anderen liegen wir hier sehr verkehrsgünstig an einer Durchgangsstraße. Täglich kommen hier viele Leute auf dem Weg zur Arbeit vorbei“, erzählt Schnell.