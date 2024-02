Fastnacht in Neunkirchen Narren aus dem Landkreis Neunkirchen feiern gemeinsam im Landratsamt

Die Faasebootze kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus, reiht sich doch aufgrund der recht kurzen Session 2023 / 2024 eine Veranstaltung an die nächste. Daher freute sich Gastgeber Sören Meng umso mehr, dass viele der 35 Fastnachtsvereine beim Narrenempfang des Landkreises vertreten waren. „Die Fastnachtsvereine stehen für Tradition, Heimat, Brauchtumspflege und vor allem: für eine tolle Jugendarbeit. Dafür gilt es Danke zu sagen“, eröffnete Landrat Sören Meng die Veranstaltung und fügte hinzu: „Faasenacht grenzt niemanden aus, Solidarität wird großgeschrieben, Integration und Weltoffenheit werden hier gelebt. Das ist in der heutigen Zeit ein wichtiges Zeichen, so bereichern die Närrinnen und Narren unsere Gesellschaft auch außerhalb der fünften Jahreszeit.“ Landrat Sören Meng ließ es sich nicht nehmen, an diesem Abend selbst kurz in die „Bütt“ zu steigen.