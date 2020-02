Rathaussturm Ottweiler : Girlgroup nutzt dem Schäfer nichts

Ottweiler Die Ottweiler Narren haben das Rathaus der Stadt für die tollen Tage unter Kontrolle gebracht.

Da gab es kein Erbarmen und keine mildernden Umstände. Punkt 15.11 Uhr gestern Nachmittag haben die Ottweiler Narren die Macht und die Schlüsselgewalt im Rathaus übernommen. Mit lautstarker Unterstützung durch den Fanfarenzug 1961 Ottweiler machten sie dem Bürgermeister und seinen Schäfchen klar, dass ihre Zeit bis Aschermittwoch abgelaufen ist. Die Ankläger der Bürgergarde und des KV „So war noch nix“ hatten dem Verwaltungschef schon am Vormittag im Schlosstheater ordentlich die Leviten gelesen, „denn er hat ja einiges auf dem Kerbholz“, meinte ein Vertreter der Bürgergarde. Um seiner Entmachtung zu entgehen, versuchte „DJ HSix“ im goldenen Blouson und goldener Schirmmütze am Nachmittag auf der Treppe des Alten Rathauses einiges schön zu reden. Und er wollte die Narren sogar einschüchtern. „Höre off mit dem Getöse, sonst werre mir noch richtig böse“, warnte der Rathauschef seine Mitbürger in blauen und roten Uniformen und Kostümen auf dem Rathausplatz. Für seine Einschätzung „Wie wolle ihr mich heit entthrone, do helfe kää Gewehre und kää Kanone“ erntete der Delinquent allerdings nur Buhrufe. Auch der Hinweis auf seine Girlgroup im Rathaus beeindruckte die machtbesessenen Narren wenig. Alle Versuche der Rechtfertigung des Bürgermeisters und alles Eigenlob seiner vermeintlichen Errungenschaften waren zwecklos und verpufften in der Luft der Ottweiler Altstadt. Jetzt traten die drei Ottweiler Prinzenpaare auf den Plan, um endgültig den Machtwechsel im Rathaus zu vollziehen.