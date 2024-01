Frostige Zeremonie Närrischer Wachwechsel bei Fastnachtern in Ottweiler – was das zu bedeuten hat

Was hinter diesem Brimborium steckt? Ein Brauch des ältesten Karnevalsvereins im Saarland, der während der vergangenen Session sein närrisches Jubiläum zu 16-mal-11-jährigem Bestehen feierte. Die Löffelgarde – in Ottweiler die Schutztruppe des Prinzen Karneval – marschierte in kurz aufeinanderfolgenden zeitlichen Abschnitten immer wieder auf. Die Mannen zogen ihre Runde durch die Altstadt, um anschließend Gardisten abzulösen. Die hielten eine Weile Wache in eigens vom Verein aufgestellten Häuschen. Dort bibberten sie jeweils rund eine halbe Stunde, bevor der Wachwechsel sie befreite.