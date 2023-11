Schulmuseum Ottweiler Strafesel, Sütterlin und Sessionsauftakt

Vielleicht reimt Klaus Toedter heute ja etwas. Den einen oder anderen Scherz hat er eh auf Lager. Wer seit 23 Jahren Führungen im Schulmuseum Ottweiler hält, kennt jede Ecke auswendig und weiß nicht nur zuverlässig, wo die Leute staunen, sondern auch, was für Heiterkeit sorgt. Lachen wiederum ist etwas, mit dem man sich bei der Bürgergarde Ottweiler hervorragend auskennt. 2023 feiert der „Karnevalsverein von der Blies“ sein 50-jähriges Bestehen. Warum nicht mein Jubiläum mit dem Jubiläum der Rot-Weißen zusammen legen?, dachte sich Toedter, als die Anzahl seiner Führungen so langsam in den Bereich einer karnevalistisch relevanten Zahl rückte. Gesagt, getan. Sein Vorschlag traf auf Gegenliebe bei der Bürgergarde – mit dem Ergebnis, dass heute, einen Tag vor Sessionseröffnung, die 1111. Führung im Schulmuseum Ottweiler über die Bühne geht. Oder besser gesagt quer durch das alte Schulgebäude, wo noch immer feiner Kreidestaub in der Luft zu schweben scheint, die markant nach Bodenöl und feuchten Tafellappen riecht. Lebhaft kann man sich vorstellen, wie einst lärmende Kinderscharen über die knarrenden Holzdielen liefen. Das historische Klassenzimmer, das Kernstück des Museums, zeigt die typische Einrichtung von Unterrichtsräumen in den Jahren 1920 bis 1950: Ein Podest mit Pult und großer Tafel, zusammengeschraubte Zweierbänke, der mit Unterrichtsmaterialien gefüllte Schulschrank. Im Frontalunterricht saßen hier bis zu 60 Schüler dicht gedrängt in Reihen vor dem Lehrer.