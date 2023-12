Nachtwächterlauf Wenn ein Nachtwächter Amtshilfe gibt

Die Stadt Ottweiler hat keinen eigenen mehr. Also muss in diesem Jahr Unterstützung aus St. Wendel kommen. Mit Hut, schwarzem Umhang und einer Laterne schlüpft Roland Geiger in die Rolle des Namensgebers für den Nachtwächterlauf in Ottweiler. Nach drei Jahren Pause findet der Volkslauf an diesem Samstag wieder statt. Angeboten werden zwei Distanzen – über fünf und über zehn Kilometer. Start zu den Läufen ist um 17.30 Uhr.