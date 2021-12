Tresor aus der Wand gerissen : Polizei stellt drei junge Einbrecher auf der Flucht

Eine Nachbarin hat gemerkt, dass etwas nebenan nicht stimmt, als das Mädchen mit dem Fluchtwagen eine Straßenlaterne rammte. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ottweiler Ein Mädchen und zwei Jungen haben in einem Einfamilienhaus in Ottweiler einen Wandtresor herausgerissen. Vor allem die 17-Jährige scheint schon große Erfahrung mit Einbrüchen zu haben

Drei Jugendliche sind am Montag, 29. November, mit ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ottweiler kläglich gescheitert. Das Mädchen und die beiden Jungen hatten sich zwischen 15 und 15.20 Uhr nach Angaben der Polizei offenbar über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus verschafft, die Zimmer durchsucht, Modeschmuck eingesteckt und sich an einem Wandtresor zu schaffen gemacht, in dem sich eine Waffe befand.

Sie rissen den Tresor aus der Wand und wollten ihn in der Einfahrt in ihren VW Touran hieven, als das Mädchen, 17 Jahre, mit dem Wagen beim Einfahren rückwärts gegen eine Straßenlaterne knallte. Das bemerkte eine Nachbarin und alamierte die Polizei. Die Jugendlichen hauten zwar noch über die B 41 in Richtung St. Wendel ab, wurden aber von den Beamten eingeholt und gestellt.