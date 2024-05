Debatte entbrannt Nach der Flut durch Ottweiler – wie steht es um das Altstadtfest?

Die Lage ist auch Tage nach der Hochwasser-Katastrophe in Ottweiler angespannt. Zwar zogen sich die Fluten ins Flussbett der Blies wieder zurück. Doch die Aufräumarbeiten im Zentrum halten an. Die Schäden sind bei vielen enorm, wie allmählich zu erkennen ist. Und an vielen Orten fehlt es bislang nach wie vor an Strom, Telefon, Internet. Dies alles bringt zurzeit ein Projekt ins Wanken, das schon in wenigen Tagen starten soll und in aller Regel viele Besucher in die Stadt im Landkreis Neunkirchen lockt.