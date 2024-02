Wie Museen zukunftsfähig werden könnten Viel ungenutztes Potenzial im Landkreis Neunkirchen

„Ich sehe im Landkreis Neunkirchen im Bereich der Erinnerungskultur noch sehr viel Potenzial. Doch das wird bisher leider nicht genutzt. Zudem bemerke ich aktuell eine gewisse Stagnation, die mir Sorgen macht“, resümiert Rainer Raber, geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Saarländischen Museumsverband, beim Blick auf die Museen im Landkreis Neunkirchen. Die Büroräume des Museumsverbandes sind seit vielen Jahren in der Wilhelm-Heinrich-Straße, gleich gegenüber dem Landratsamt in Ottweiler untergebracht. In seiner Heimatstadt, sagt Raber, gibt es für ihn ein Vorzeigemuseum: „Das Schulmuseum ist ein herausragendes Haus mit überregionaler Akzeptanz.“ Dennoch würde er Ottweiler nicht als Museumsstadt bezeichnen. Auch wenn das Stadtgeschichtliche Museum guten Zuspruch erfahre, so gäbe es in übrigen musealen Einrichtungen wie etwa im Heimatmuseum in Steinbach noch viele bisher nicht genutzte Entwicklungsmöglichkeiten.