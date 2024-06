Motorrafreunde Ottweiler feiern Jubiläum Beinhart – Wo der Igel seit 25 Jahren mitfährt

„Man darf nicht alle Motorradclubs über einen Kamm scheren. Wir wollen einfach Spaß haben und gemeinsam Motorrad fahren. Und wir sind ohne jegliche kriminelle Energie unterwegs“, stellt Thomas Hoffmann gleich zu Beginn klar. Auch wenn der aktuelle Präsident gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedern der Motorradfreunde Ottweiler zum Treffen mit der Saarbrücker Zeitung im Hof des Rathauses in den in der Szene üblichen Kutten (Motorradweste aus Leder) erschienen ist, so betont er, dass die rund 50 Mitglieder – Männer und Frauen, jung und alt – absolut friedlich sind und sich durch das Hobby verbunden fühlen. Und das, sagt er, mache eben in der Gemeinschaft viel mehr Spaß als allein.