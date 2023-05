Mobile Spielstraße ein voller Erfolg Wenn die Straße zum sicheren Spielort wird

Am Mittag erwartete die Kinder ein weiterer Höhepunkt: Die Freiwillige Feuerwehr Mainzweiler samt der Jugendwehr kam vor Ort und lud die Kinder zu mehreren kleinen Übungen ein. Mit dem großen Feuerwehrschlauch auf ein imaginäres Feuer in einem Vorgarten zu spritzen, fand der vierjährige Theo besonders aufregend. Und auch die beiden Polizistinnen Maike Blaß und Mareike Wettmann von der Jugendverkehrsschule Neunkirchen (LPP13 Verkehrsprävention) hatten an diesem Tag ihre Fans. Sie klärten die Kinder nicht nur darüber auf, wie man sicher über einen Fußgängerüberweg geht, sondern demonstrierten auch eindrucksvoll mit einem Ei, wie wichtig das Helmtragen beim Fahrradfahren ist. Beim anschließenden Fahrradparcours mit Slalom und zwei Wippen, den die Kinder mit Bravour meisterten, waren die beiden Verkehrssicherheitsberater sichtlich beeindruckt. Sie hatten die Mobile Spielstraße zum ersten Mal begleitet und zeigten sich begeistert von der Idee.